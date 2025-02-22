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21:39, 22 февраля 2025Россия

На МКАД загорелся китайский внедорожник

На 41-м километре МКАД загорелся внедорожник Lixiang
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

На 41-м километре Московской кольцевой автодороге (МКАД) загорелся китайский внедорожник Lixiang. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал Shot.

Сообщается, что инцидент произошел в субботу, 22 февраля, около 20:20 на Калужском шоссе. Водитель заметил, как из-под капота машины идет дым, после чего понял, что автомобиль горит. По предварительным данным, никто не пострадал.

2 февраля при столкновении четырех автомобилей на МКАД пострадал человек, врачи не смогли его спасти. ДТП произошло на внешней стороне 36-го километра перед съездом.

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