На МКАД загорелся китайский внедорожник

На 41-м километре МКАД загорелся внедорожник Lixiang

На 41-м километре Московской кольцевой автодороге (МКАД) загорелся китайский внедорожник Lixiang. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал Shot.

Сообщается, что инцидент произошел в субботу, 22 февраля, около 20:20 на Калужском шоссе. Водитель заметил, как из-под капота машины идет дым, после чего понял, что автомобиль горит. По предварительным данным, никто не пострадал.

2 февраля при столкновении четырех автомобилей на МКАД пострадал человек, врачи не смогли его спасти. ДТП произошло на внешней стороне 36-го километра перед съездом.