Путин собрал совещание с Совбезом

Президент России Путин провел совещание с Советом безопасности

Президент России Владимиров Путин провел совещание с Советом безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время мероприятия президент обсудил вопросы, посвященные развитию отношений с ближайшими партнерами по СНГ, а также обеспечению безопасности.

Он также подчеркнул, что получил отчеты главы МИД страны Сергея Лаврова о его зарубежных поездках.

Ранее Путин выразил благодарность судьям за труд и преданность. Глава государства подчеркнул, что российские судьи ставят профессиональный долг во главу угла, а миссией всей системы является верховенство права в обществе.