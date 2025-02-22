Польша оплатила Starlink для Украины

Польша оплатила услуги спутниковой связи Starlink для Украины

В Польше заявили, что оснований для отключений Украины от американской спутниковой системы Starlink нет. Об этом в своем X заявил министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский.

Гавковский признался, что Польша оплатила стоимость использования терминалов Starlink для Украины. «Мы платим и будем платить абонентскую плату за спутниковый интернет для Украины», — пообещал польский министр.

«Я не могу себе представить, чтобы кто-то мог решить расторгнуть деловой контракт на оказание коммерческих услуг, стороной которого является Польша», — подчеркнул Гавковский. Таким образом он заметил, что оснований для отключения Украины от Starlink нет.

О том, что США могут отключить спутниковый сервис Starlink для Украины ранее рассказали три источника Reuters. Американцы якобы могут сделать это, чтобы подтолкнуть Киев к подписанию сделки по ресурсам.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев оценил последствия отключения Вооруженных сил Украины (ВСУ) от систем спутникового интернета Илона Маска Starlink. По мнению Журавлева, без должной координации между войсками украинская оборона «немедленно посыпется, откатывая к самому Киеву».