В России назвали отключение Starlink черной меткой Зеленскому

Депутат Госдумы Белик назвал отключение Starlink черной меткой Зеленскому

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал отключение систем спутникового интернета Илона Маска Starlink черной меткой президенту Украины Владимиру Зеленскому. Его слова приводит РИА Новости.

«Starlink для Украины — это оазис в пустыне. Если исчезнет, караван умрет от жажды. Уверен, что в Киеве тоже это понимают и отдают себе отчет, чем может для них закончиться бунт на корабле», — заявил российский парламентарий.

Кроме того, Белик отметил, что такими мерами Зеленскому дают осознать, что США не волнует его мнение. При этом он уточнил, что российская сторона не отвергает переговоры с украинским лидером, но в то же время понимает, что это будет диалог не на равных.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев оценил последствия отключения украинской обороны от Starlink. Парламентарий заявил, что система является главной составляющей для координации между подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ). В случае ее отключения украинская оборона «немедленно посыпется, откатываясь к самому Киеву».