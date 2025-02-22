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15:16, 22 февраля 2025Мир

В Швеции захотели выдворить российскую активистку

РБК: Власти Швеции захотели выдворить российскую активистку Дарью Рудневу
Мария Винар

Фото: @rudarya

В Швеции захотели выдворить российскую активистку и одну из основательниц антивоенного движения «Русский антивоенный комитет в Швеции» (признана в РФ нежелательной организацией) Дарью Рудневу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на интервью девушки радиостанции «Шведское радио».

Власти Швеции считают, что россиянка представляет угрозу безопасности для страны. При этом сама Руднева не согласна с данными обвинением и называет его необоснованным. По ее мнению, решение государства является «очень несправедливым».

Известно, что Руднева, ранее проживавшая в Москве, приехала в Швецию в 2021 году в рамках университетского обмена. Она занималась исследованиями в области математики и физики в Стокгольмском университете. Однако в феврале 2022 года россиянка стала соучредителем упомянутой организации. В разговоре с журналистами радиостанции активистка отметила, что ее исследование, посвященное супертеоретической математике, никак не связано с военным конфликтом. Однако власти Швеции считают, что научная работа Рудневой может иметь военное значение для России и принести ей пользу.

В настоящий момент миграционное агентство страны запретило активистке возвращаться в Швецию и Шенгенскую зону в течение последующих 20 лет.

Ранее сообщалось, что Словакия готовит список иностранных инструкторов для из выдворения.

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