День защитника Отечества в 2025 году: история и традиции праздника

День защитника Отечества — это важная дата для большинства россиян, свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение». Примерно половина жителей страны (47 процентов) считают 23 февраля праздником военных, чуть больше граждан (48 процентов) — праздником всех мужчин. «Лента.ру» рассказывает, об истории и традициях Дня защитника Отечества, а также о том, как его отметят в 2025 году.

Дата праздника

23 февраля — это государственный праздник, День защитника Отечества. Если эта дата выпадает на будний день, он становится выходным для всех жителей страны.

В 2025 году День защитника Отечества приходится на воскресенье. Однако дополнительный выходной день до или после праздника не предусмотрен. Вместо этого выходной перенесли на 8 мая. Таким образом, в конце февраля граждане будут отдыхать в субботу (22 февраля) и воскресенье (23 февраля), как обычно.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

История Дня защитника Отечества

История этого праздника берет начало в 1918 году, когда в России была создана Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА).

В 1919 году Николай Подвойский, занимавший пост председателя Высшей военной инспекции Красной армии, обратился к советским властям с просьбой отпраздновать первую годовщину создания Красной армии. Однако ходатайство пришло с опозданием, и его не приняли.

Чуть позже президиум Моссовета решил объединить праздник с Днем красного подарка — в рамках акции народ дарил подарки красноармейцам в знак своей благодарности. Изначально мероприятие было запланировано на 17 февраля, но эта дата выпала на начало рабочей недели, поэтому празднование перенесли на воскресенье — 23 февраля 1919 года.

После 1919 года празднование Дня Красной армии было прервано на несколько лет. Лишь в 1922 году торжество вернулось в календарь, сохранив свою дату — 23 февраля. С тех пор праздник отмечался ежегодно, причем юбилейные торжества были особенно масштабными.

Фото: ТАСС

Так, пятую годовщину создания РККА ВЦИК отметил специальным заседанием в Большом театре. А к десятилетнему юбилею в Москве открыли Центральный дом Красной армии и музей ее истории.

В годы Великой Отечественной войны этот день стал особенно важным для военных. 23 февраля 1943 года Красная армия отпраздновала победу под Сталинградом (битва закончилась в начале месяца), а ровно через год, 23 февраля 1944-го, отметила успехи в форсировании Днепра. В праздничный день 1945 года Красная Армия уже шла по территории Европы, почти полностью разгромив противника.

После окончания Великой Отечественной войны праздник переименовали в День Советской армии и Военно-морского флота. С тех пор 23 февраля стали отмечать военными парадами и салютами, а ветеранов армии и флота — ежегодно награждать орденами и медалями. Первое время этот праздник был посвящен только тем, кто имел отношение к армии, но потом его стали отмечать все мужчины, в том числе потенциальные защитники своей Родины.

Фото: Самарий Гурарий / РИА Новости

В 1938 году в учебнике по истории Всесоюзной коммунистической партии была представлена другая интерпретация происхождения даты праздника. Авторы утверждали, что во время Первой мировой войны в 1918 году под Нарвой и Псковом немецкие войска были решительно отброшены, а их продвижение к Петрограду остановлено. Так, дата 23 февраля 1918 года была объявлена днем победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии.

В 1995 году эту теорию подтвердили законом, который подписал президент России Борис Ельцин. Документ официально зафиксировал 23 февраля как День победы Красной армии над немецкими кайзеровскими войсками, или кратко — День защитников Отечества. В 2006 году праздник стал называться просто — Днем защитника Отечества.

Стоит отметить, что на самом деле никаких боев с немцами под Нарвой и Псковом 23 февраля не было. Еще в 1933 году Климент Ворошилов на торжественном заседании, посвященном 15-летней годовщине РККА, признавал, что приурочивание празднества в честь РККА к 23 февраля носит довольно случайный характер и не совпадает с историческими датами. В послесталинское время генерал-майор профессор Сергей Найда отмечал, что 23 февраля 1918 года никаких значительных военных событий в районе Пскова и Нарвы не происходило, а основанием для праздника стало то, что именно 23 февраля в Петрограде началось массовое формирование красноармейских отрядов в ответ на призыв Владимира Ленина. Но этот факт не помешал оставить официальную идеологию на позиции «победы над германскими интервентами».

Традиции празднования

В современной России 23 февраля — это день, когда проходят торжественные мероприятия, парады и демонстрации военной техники, а также церемонии возложения венков к могиле неизвестного солдата и другим мемориалам в честь погибших за Родину солдат.

Кроме того, для многих россиян 23 февраля — это мужской праздник, ведь в стране военная служба является обязательной для большинства мужчин. Женщины и девочки в этот день преподносят подарки представителям сильного пола, в том числе тем, кто никогда не служил в армии. Так, поздравления принимают коллеги, одноклассники, друзья, отцы, братья — в общем, все родные и близкие мужчины.

Фото: Александр Демьянчук / РИА Новости

Интересно, что в последние годы власти все чаще привлекают внимание общественности к поздравлению женщин, служащих в армии. Так что постепенно 23 февраля может потерять свой гендерный окрас.

Где отметить 23 февраля в 2025 году

В Москве

Музей Победы на Поклонной горе

Музей Победы — это крупнейший военно-исторический музей в России. Его выставочная площадь составляет более 14 тысяч квадратных метров. В фондах музея хранится более 389 тысяч экспонатов.

Здесь представлены постоянные экспозиции: «Подвиг народа», «Битва за Москву. Первая победа!» и «Подвиг Армии», а также Всенародный проект «Лица Победы», Зал Исторической правды, Зал Памяти и Скорби, Зал Полководцев и Зал Славы. В День защитника Отечества музей, как правило, проводит тематические мероприятия и акции.

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»

Музей гаража особого назначения на ВДНХ

В музее представлены легендарные машины лидеров Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. Каждый автомобиль — свидетель эпохи: от императорских Delaunay-Belleville и Mercedes до современных AURUS. В частности, там представлен подлинный экземпляр бронированного AURUS Senat Limousine, который доставил президента России Владимира Путина на церемонию инаугурации в мае 2018 года.

Музей криптографии

Один из самых современных музеев Москвы посвящен технологиям коммуникации. Постоянная экспозиция — интерактивная: большинство экспонатов имеют копии, которые можно потрогать. Здесь будет интересно узнать, как работали древние шифровальные устройства и как передают сигнал современные смартфоны.

Павильон №34. Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ

Центр «Космонавтика и авиация» — один из крупнейших космических музеев в России и мире. В нем представлено более 120 уникальных образцов летательной и космической техники, экспонаты оборонно-промышленных предприятий, более двух тысяч редких архивных документов, фотографий и видеоматериалов об истории космических достижений.

Музей «Гранд Макет Россия»

Фото: Александр Чиженок/Коммерсантъ

Музей работает с 2012 года и хранит уникальный экспонат — самый большой макет России в мире. Его площадь составляет 800 квадратных метров.

В масштабе 1:87 представлены все основные достопримечательности страны — от Уральских гор до Большого театра в Москве. Все элементы макета двигаются, светятся и создают ощущение жизни. По «стране» проезжают более 250 поездов и сотни автомобилей. Каждые 15 минут на макете наступает ночь, смену времени суток обеспечивают почти 800 тысяч светодиодов.

Центральный военно-морской музей

Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого — один из крупнейших морских музеев мира. Его история началась в 1709 году, когда Петр I основал Санкт-Петербургскую «Модель-камору».

Сегодня коллекция музея насчитывает более 700 тысяч экспонатов, среди которых более двух тысяч моделей кораблей. В экспозиции также представлены форма и личные вещи моряков XVIII-XIX веков, морские фотографии, чертежи кораблей, награды и ювелирные изделия.

У музея есть шесть филиалов, в том числе на крейсере «Аврора», подводной лодке Д-2 «Народоволец», в Кронштадтской крепости, Музее Балтийского флота.

Что подарить мужчине на 23 февраля

Набор инструментов

Фото: My Ocean Production / Shutterstock / Fotodom

Практичный мужчина оценит набор, который позволит ему самостоятельно и быстро решать бытовые задачи. Чтобы не прогадать с подарком, заранее ненавязчиво узнайте, каких инструментов не хватает и какие требуют замены. Стандартный набор инструментов может состоять из отверток, гаечных ключей, плоскогубцев и молотка. Кроме того, стоит обратить внимание на специализированные комплекты, например, для работы с деревом или металлом.

Автомобильный пылесос

Автомобильный пылесос — это практичный и полезный подарок для автолюбителя. Он позволит поддерживать чистоту в салоне, быстро и эффективно удаляя пыль, крошки и другой мелкий мусор. Это особенно удобно для тех, кто часто ездит в дальние путешествия и проводит много времени за рулем.

Кастомизированная одежда

При выборе кастомизированной одежды важно учитывать интересы и предпочтения получателя подарка. Также стоит обратить внимание на качество и стиль изделия, чтобы подарок был не только оригинальным, но и практичным.

Закажите футболку, поло, куртку, шарф или шапку с интересным принтом, связанным с увлечениями или хобби получателя подарка. Это может быть логотип любимой команды, изображение из игры или фильма, а также любая другая тематика, которая будет по душе.

Фото: Rolf Vennenbernd / dpa / Globallookpress.com

Подушка для офисного кресла

Долгое сидение в офисе может привести к болям в спине и шее. Подушка для офисного кресла помогает улучшить осанку и обеспечивает комфорт во время работы.

Домашняя метеостанция

Домашняя метеостанция отображает температуру, влажность, атмосферное давление, а некоторые модели даже подсказывают погоду за окном, так как подключены к интернету.

Приглашение в ресторан

Для мужчины, который часто работает или ведет активный образ жизни, вечер в ресторане может стать хорошей возможностью расслабиться и побаловать себя вкусной едой.

Абонемент в тренажерный зал

Это отличный способ мотивировать мужчину начать заниматься спортом или поддержать, если он уже посещает тренажерный зал. Спортивные занятия не только способствуют физическому здоровью, но и помогают снять стресс, улучшить настроение и повысить общую энергию.

Кофе или кофемашина

Качественный кофе в зернах точно порадует любителя этого напитка. Из огромного разнообразия сортов можно выбрать редкий с интересным послевкусием, а если боитесь не угодить, узнайте у самого мужчины, какой кофе он предпочитает или проконсультируйтесь со специалистом в магазине.

В комплект к кофейным зернам можно купить кофемашину. Главное, выбирайте модель с простой системой ухода. Оптимальный вариант — с функцией самоочистки.

Термокружка

Такая кружка отлично сохраняет температуру напитка, что особенно важно в холодное время года. Мужчина сможет взять горячий чай или кофе из дома, и не заходить перед работой в кофейни, что поможет сэкономить время и деньги. Помимо функционала, такая кружка может порадовать и ярким дизайном — поищите варианты в стиле любимых киновселенных или игр.