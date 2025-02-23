Доставщика суши обвинили в нападении на москвичку

В Москве доставщика суши обвинили в нападении на клиентку

Жительница Москвы обвинила в нападении курьера, который доставлял ей суши. Мужчина пытался ворваться к ней в квартиру, об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам 54-летней пострадавшей, курьер доставил ей заказ из «СушиСтор». После того как она оплатила еду и потянулась к телефону, чтобы проверить списание средств, мужчина просунул ногу и руку в дверь и начал ломиться квартиру. Женщина попыталась вытолкнуть его наружу. В результате борьбы она получила царапины и гематомы.

Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением. Она также пожаловалась на поведение курьера в «СушиСтор», где ей предоставили скидку в качестве извинения. Однако в самом ресторане заявили, что нападения не было. По словам представителей, оплата не прошла сразу, женщина заплатила онлайн позже. В «СушиСтор» также отметили, что не собираются увольнять доставщика.

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