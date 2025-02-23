Израиль ударил по Ливану во время похорон экс-генсека «Хезболлы»

Израиль нанес удары по Ливану во время похорон экс-генсека «Хезболлы» Насраллы

Израиль нанес удары по Ливану во время похорон экс-генсека ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Об этом сообщает РИА Новости.

Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществили налеты на несколько районов на окраине Будая в Бекаа на востоке Ливана, а также в Аль-Байсарие в Южном Ливане. Кроме того, израильские самолеты барражировали над Бейрутом в момент церемонии похорон Насраллы и высокопоставленного командира «Хезболлы» Хашема Сафийеддина.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац прокомментировал пролет над Бейрутом, заявив, что израильские истребители «передают четкий сигнал: тому, кто угрожает уничтожить Израиль и нападает на Израиль, придет конец». По его словам, «Хезболла» будет «совершенствоваться в похоронах», а ЦАХАЛ — одерживать победы.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал экстренное совещание в связи со взрывами в автобусах в пригороде Тель-Авива.