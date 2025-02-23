Командир «Панциря» отразил обстрел Storm Shadow объекта с комиссией МАГАТЭ

Командир ЗРПК «Панцирь» отразил обстрел объекта с комиссией МАГАТЭ

Минобороны России рассказало о командире дивизиона зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С» Анатолии, которого наградили орденом Мужества за отражение массированного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) объекта с комиссией МАГАТЭ. В ходе обстрела использовали системы HIMARS и крылатые ракеты Storm Shadow, передает ТАСС.

Анатолий командует дивизионом противовоздушной обороны (ПВО). Командир награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу», представлен к медали Суворова. Он выполнял задачи в самых горячих точках спецоперации.

«Командиру удалось подготовить уже более 30 экипажей. Орденом Мужества награжден за отражение массированного обстрела объекта с комиссией МАГАТЭ снарядами HIMARS и Storm Shadow», — рассказали в ведомстве.

Командир дивизиона ПВО рассказал, что сейчас формирование обеспечивает прикрытие значимых объектов инфраструктуры на луганско-донецком направлении. По его словам, зенитчики чаще всего сталкиваются с беспилотниками и снарядами HIMARS.

Также Анатолий отметил, что оборудование «Панциря» облегчает работу расчетов. Комплекс укрывает на приоритетные цели и помогает в выборе объектов для поражения. «начальнику расчета нужно оценить возможность обстрела и является ли эта цель истинной и принять решение на уничтожение», — сказал он.

Ранее в феврале индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил, что российский комплекс «Панцирь-СМД-Е» способен заменить батарею других зенитных систем.

