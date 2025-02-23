На Западе рассказали об усвоенном на Украине уроке

BI: Простая и дешевая техника России оказалась эффективнее западного оружия

Дешевая и простая в производстве российская техника хорошо показала себя в ходе конфликта на Украине, в отличие от дорогостоящего западного оружия. Об усвоенном уроке рассказало издание Business Insider (BI).

«В конфликты высокой интенсивности вовлечена большая масса людей и техники, поэтому требуется не только качество, но и количество. Простое оружие сыграло большую роль на Украине, где недорогие российские беспилотники уничтожили европейскую технику стоимостью в миллионы евро», — указано в материале.

Отмечается, что Российская армия также применяла планирующие бомбы и барражирующие боеприпасы, оставляя высокоточные боеприпасы для более важных целей. Автор статьи подчеркнул, что в случае полноценного столкновения с РФ Запад быстро исчерпает запасы оружия и техники, без которых он не сможет вести боевые действия.

Ранее более половины жителей Польши выступили против поставок оружия Украине. Вариант «определенно да» выбрали лишь 9 процентов опрошенных.