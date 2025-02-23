Названо число участников акции «Нашим Героям»

Более 2 млн человек присоединились к акции «Нашим Героям»

В День защитника Отечества во всех регионах России прошла акция «Нашим Героям», приуроченная к 23 Февраля. Акция Росмолодежи включала множество форматов от флешмобов и субботников до встреч с Героями России и сбора гуманитарной помощи. Участниками акции стали 2,4 миллиона россиян и 230 тысяч волонтеров из всех регионов страны.

«Сегодня мы отдаем дань уважения всем тем, кто защищал и защищает нашу страну. Мы гордимся нашими защитниками, нашими Героями! Ваша сила духа, стойкость и смелость — пример для каждого из нас», — рассказал руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

Благодарность и поддержку военнослужащим в этот день выразили россияне по всей стране. За один день было написано более 370 тысяч писем Победы.

По итогам Дня защитника Отечества помимо писем на передовую будет отправлено более 216 тысяч окопных свечей, которые изготовили активисты по всей стране. Мастер-классы прошли в рамках Всенародной акции «Окопная свеча», участие в которой приняли тысячи детей и взрослых.

В рамках акции «Символ Героя» во всех регионах страны, включая молодежные столицы, состоялось более двух тысяч массовых флешмобов — жители выстроились в форме пятиконечной звезды в знак поддержки российских военнослужащих.

По всей стране волонтеры организовали встречи с героями в рамках всероссийского проекта «Диалоги с Героями» Роспатриотцентра Росмолодежи. В них приняли участие Герои Советского Союза, Герои России, участники специальной военной операции и волонтеры.

В рамках акции «Наследники Победы» прошли встречи военнослужащих, вернувшихся со специальной военной операции, ветеранов Великой Отечественной войны с молодежью по всей стране. Ветераны Великой Отечественной войны рассказали свои истории, показали памятные фото военных лет, дали наставления и пожелали скорейшей Победы.

В рамках акции «Нашим Героям» волонтеры навестили ветеранов Великой Отечественной войны, поздравили с праздником, оказали необходимую помощь, и подарили подарки, которые передали неравнодушные россияне. С поздравлениями добровольцы отправились также в больницы, социальные учреждения, дома-интернаты и хосписы.

Активисты молодежных организаций и объединений, а также участники НКО и активные граждане организовали субботники, помогли в уборке территорий мемориальных комплексов, памятников и мест воинских захоронений, а после почтили память и возложили цветы.

Всероссийская акция «Нашим Героям», приуроченная к празднованию Дня защитника Отечества, организована Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь).

