Оперуполномоченного по особо важным делам МВД обвинили в посредничестве во взятке

ТАСС: Сотрудника МВД Китасова обвиняют в посредничестве во взятке

Оперуполномоченного по особо важным делам 10 отдела управления «Р» ГУЭБиПК МВД России Павла Китасова обвинили в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере. Об этом со ссылкой на материалы дела пишет ТАСС.

Уголовное дело было возбуждено четвертого декабря 2024 года по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 («Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере») УК РФ в отношении Китасова «и неустановленных лиц».

Сотрудник МВД был арестован по предъявленному ему обвинению, однако вину в совершении преступления он не признал.

Ранее в Екатеринбурге силовики задержали начальника отдела полиции №2 в Кировском районе Александра Банникова. Предположительно, Банникову передали 100 тысяч рублей, чтобы он не привлек к ответственности участника массовой драки.