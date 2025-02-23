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05:06, 23 февраля 2025Силовые структуры

Оперуполномоченного по особо важным делам МВД обвинили в посредничестве во взятке

ТАСС: Сотрудника МВД Китасова обвиняют в посредничестве во взятке
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress

Оперуполномоченного по особо важным делам 10 отдела управления «Р» ГУЭБиПК МВД России Павла Китасова обвинили в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере. Об этом со ссылкой на материалы дела пишет ТАСС.

Уголовное дело было возбуждено четвертого декабря 2024 года по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 («Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере») УК РФ в отношении Китасова «и неустановленных лиц».

Сотрудник МВД был арестован по предъявленному ему обвинению, однако вину в совершении преступления он не признал.

Ранее в Екатеринбурге силовики задержали начальника отдела полиции №2 в Кировском районе Александра Банникова. Предположительно, Банникову передали 100 тысяч рублей, чтобы он не привлек к ответственности участника массовой драки.

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