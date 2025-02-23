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00:19, 23 февраля 2025Россия

Путин рассказал о боеготовности армии и флота

Путин заявил, что Россия продолжит повышать боевые возможности армии и флота
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mikhail Klimentyev / Sputnik / Reuters

Россия продолжит повышать боевые возможности армии и флота. Об этом заявил президент Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества.

Он указал, что боеготовность Российской армии является важнейшей составляющей обеспечения безопасности страны, ее суверенного настоящего и будущего. «Наш стратегический курс на укрепление и развитие Вооруженных Сил (ВС) остается неизменным», — отметил глава государства.

Также Путин назвал безусловным приоритетом обеспечение реальных потребностей войск, участвующих в специальной военной операции (СВО). Российский лидер заверил, что ВС продолжат оснащаться современными образцами вооружений с учетом анализа боевого применения СВО.

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