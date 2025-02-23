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03:32, 23 февраля 2025Россия

Российский регион подвергся воздушной атаке ВСУ

Губернатор Миляев: Над Тульской областью сбили два беспилотника ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В ночь на воскресенье, 23 февраля, Тульская область подверглась воздушной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

Он рассказал, что в Узловском и Киреевском районах были подавлены два дрона. Предварительно, никто не пострадал, информация о разрушениях не поступала. На месте происшествия ведется работа сотрудников оперативных служб.

До этого Минобороны России сообщило об атаке украинских беспилотников на четыре российских региона. Уточнялось, что шесть из них были уничтожены над территорией Белгородской области, по одному — над Крымом, Орловской и Курской областями.

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