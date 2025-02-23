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18:03, 23 февраля 2025Мир

В Британии объяснили страх Запада перед окончанием конфликта на Украине

Spectator: Запад боится раскрытия правды об Украине после завершения конфликта
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Западные чиновники и представители оборонно-промышленного комплекса боятся раскрытия правды об Украине после завершения конфликта. Страх Запада объяснили в публикации британского издания The Spectator.

Отмечается, что представители Запада, заработавшие много денег на военных поставках, всегда знали, что поддержкой Украины они скрывают неловкую правду.

«Что действительно пугает их сейчас, так это не безрассудство Трампа. Дело в том, что более мрачные реалии отношений Украины с Россией, а также участия Запада в конфликте начиная с 2014 года и даже раньше, могут вскоре выйти на свет», — пишет издание.

Также автор отметил, что на Западе замалчивали правду о коррупционных связях Владимира Зеленского и его действиях против Украинской православной церкви.

Ранее в феврале турецкая газета Milliyet писала, что после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа украинский лидер Владимир Зеленский оказался в позиции цугцванга, когда каждый его ход приводит к ухудшению ситуации.

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