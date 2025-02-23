В России предложили ввести госконтроль над ценами на недвижимость

Депутат Миронов: Цены на жилую недвижимость нужно взять под госконтроль

Вести государственный контроль над ценами на жилую недвижимость предложили в России. Об этом заявил РИА Новости лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Убежден: цены на жилую недвижимость, особенно на новостройки, нужно взять под государственный контроль», — сказал депутат.

Он отметил, что необходимо проверять ценообразование, а затем утверждать приемлемый диапазон цен.

По словам Миронова, в настоящее время покупка квартиры для обычной семьи практически недоступна. Он заявил, что застройщикам выгоднее «держать» цены, чем снижать их до справедливого уровня, а также добавил, что в ценах на новостройки есть спекулятивная составляющая.

Кроме того, депутат считает, что следует обсудить дополнительные меры господдержки для застройщиков, поскольку тратить государственный бюджет на малогабаритные квартиры нецелесообразно. Ведь для повышения рождаемости необходимо обеспечить семьи двухкомнатными или трехкомнатными квартирами, а не студиями.

Ранее сообщалось, что вопреки запрету в Москве стало больше микроквартир. Так, за последний год доля микростудий в столице увеличилась до 14 процентов, несмотря на введение ограничения минимальной площади квартиры до 28 «квадратов».