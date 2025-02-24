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13:39, 24 февраля 2025Россия

Алаудинов сообщил о смерти «одного из самых лучших командиров российской армии»

Алаудинов сообщил о смерти комбата «Ахмата» с позывным Шустрый в зоне СВО
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил о смерти командира одного из батальонов спецназа Зелимхана Батукаева с позывным Шустрый в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Информацию об этом он разместил в видеообращении в Telegram-канале.

Алаудинов назвал Батукаева «одним из самых лучших командиров российской армии». По его информации, причиной случившегося стало кровоизлияние в мозг после трех суток без сна при выполнении боевой задачи.

Батальон Батукаева, как отметил командир «Ахмата», был самым результативным по количеству взятых в плен украинских военных и уничтоженных бойцов батальона «Айдар» (запрещенная в России террористическая организация).

В октябре 2024 года Алаудинов сообщил о смерти на СВО «лучшего из известных» ему штурмовиков. Речь шла о бойце с позывным Киллер — Алаудинов опубликовал видео, на котором Киллер едет на броне.

ЖЗЛ
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