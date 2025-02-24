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20:39, 24 февраля 2025Путешествия

Необычная находка в иллюминаторе самолета рассмешила пользователей сети

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: @aviation / Reddit

Пассажир самолета увидела застрявшую между стеклами иллюминатора конфету M&M’s и рассмешил пользователей сети. Необычной находкой он поделился на форуме Reddit.

К публикации автор прикрепил фото, на котором видно, что желтая конфета находится между двумя стеклами. «Эта конфета путешествовала по миру больше меня», «Они построили самолет вокруг M&M’s», «Эта конфета накапливает часы полета быстрее, чем пилоты», «В окнах самолетов всегда есть сюрпризы», — писали юзеры в комментариях.

Ранее стюардесса раскритиковала одну привычку пассажиров самолета и вызвала споры между пользователями сети. По словам Тэрин Милхаус из Северной Каролины, никто не хочет слышать сморкание рядом с собой в самолете, поскольку это закрытое пространство.

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