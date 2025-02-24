Необычная находка в иллюминаторе самолета рассмешила пользователей сети

Пассажир самолета увидела застрявшую между стеклами иллюминатора конфету M&M’s и рассмешил пользователей сети. Необычной находкой он поделился на форуме Reddit.

К публикации автор прикрепил фото, на котором видно, что желтая конфета находится между двумя стеклами. «Эта конфета путешествовала по миру больше меня», «Они построили самолет вокруг M&M’s», «Эта конфета накапливает часы полета быстрее, чем пилоты», «В окнах самолетов всегда есть сюрпризы», — писали юзеры в комментариях.

Ранее стюардесса раскритиковала одну привычку пассажиров самолета и вызвала споры между пользователями сети. По словам Тэрин Милхаус из Северной Каролины, никто не хочет слышать сморкание рядом с собой в самолете, поскольку это закрытое пространство.