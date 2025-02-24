Возникший после атаки ВСУ пожар в районе нефтезавода в россйиском регионе попал на видео

В сети появились кадры возникшего после атаки ВСУ пожара в районе рязанского НПЗ

В сети появились кадры пожара близ нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Рязанской области, который возник после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах показан мощный пожар на горизонте, который активно разгорается, из него вырываются языки пламени. Никаких звуков взрывов не слышно.

Как сообщили местные, громкие взрывы раздались над городом в районе четверых часов ночи. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб.

О пожаре в Рязанской области стало известно в ночь на понедельник, 24 февраля. Он возник около НПЗ, о пострадавших информации не приводилось.