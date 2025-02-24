Россия увеличила поставки угля в одну страну

ЦЦИ: Экспорт российского угля в Турцию в январе 2025 года вырос до 2,4 млн тонн

В январе 2025 года российские поставки угля в Турцию увеличились вдвое. Об этом со ссылкой на данные ценового агентства «Центр ценовых индексов» (ЦЦИ) сообщает газета «Ведомости».

Благодаря восстановлению экспорта через порты Азово-Черноморского бассейна (за месяц перевалили 2,8 миллиона тонн, прирост составил 68 процентов в годовом выражении), поставки российского угля в Турцию стал максимальными в месячном выражении с 2022 года — 2,4 миллиона тонн.

Отгрузки угля в Индию за то же время выросли на 23 процента по сравнению с минимальными объемами в сентябре-октябре, до 1,6 миллиона тонн, однако остались ниже на 45 процентов показателей прошлого года. Поставки в КНР остались на уровне 2024-го — 7,5 миллиона тонн. Отгрузки во Вьетнам выросли до полумиллиона тонн (плюс 45 процентов), такой же объем поставили и в Индонезию (плюс 23 процента).

По словам главного стратега инвесткомпании «Вектор капитал» Максима Худалова, рост поставок в Турцию связан со снижением ставки на перевалку в порту Тамани. Ранее местный угольный терминал ОТЭКО снизил ставку на перевалку в январе с 18,5 до 17,1 доллара за тонну. Также на ситуацию повлияло снижение курса рубля к доллару.

Экспорт угля из России снижается последние три года. Аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко отмечает, что экспортеры российского угля сталкиваются с теми же проблемами: низкие цены на мировых рынках и удорожание логистики. В 2025-м общий уровень экспорта может упасть на 8-11 процентов, до 175-180 миллионов тонн. Поставки в Турцию могут сократиться на 7-14 процентов, до 12-13 миллионов тонн, предположил Худалов, в Индию — до 22,5–23 миллиона тонн (минус 8–10 процентов), а в Китай — до 84–87 миллионов тонн (минус 8–12 процентов).

Ранее крупнейший производитель коксующегося угля в России, компания «Распадская», сообщила об убытках в размере 133 миллионов долларов за 2024 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). В 2023 году ее чистая прибыль составляла 440 миллионов долларов. За год выручка снизилась на 21 процент, до 1,743 миллиарда. Операционный убыток составил 114 миллионов долларов против прибыли 519 миллионов годом ранее. Тенденцию объяснили падением мировых цен на коксующийся уголь, который используется в металлургии и является самым дорогим видом угля.