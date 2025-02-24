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18:36, 24 февраля 2025ЦенностиЭксклюзив

Россиянам раскрыли способы сэкономить на покупке одежды к весне

Основатель «ЛОВИCASHBACK» Ахмедшин: Используйте кешбэк для экономии на шопинге
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Россиянам раскрыли способы сэкономить на покупке новой одежды к весеннему сезону. Комментарий от основателя сервиса «ЛОВИCASHBACK» Ислама Ахмедшина попал в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь читателям порекомендовали составить список необходимых вещей, чтобы избежать импульсивных покупок и ненужных трат. Кроме того, важно провести ревизию гардероба. «Возможно, среди старых вещей найдутся те, которые заиграют по-новому, если придумать для них другие сочетания», — заявил специалист.

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Еще один хороший способ сэкономить на шопинге — использовать кешбэк, напоминает эксперт. Помимо этого, для оптимизации бюджета лучше приобретать базовые вещи, которые легко сочетаются между собой. «Чтобы сэкономить, следите за акциями и скидками в магазинах. Многие бренды проводят распродажи остатков зимних коллекций, где можно найти отличные вещи по сниженным ценам», — отметил предприниматель.

По словам Ахмедшина, следует также продать одежду в хорошем состоянии. «Выделите один день на то, чтобы сфотографировать их и выставить на продажу — так вы освободите место в шкафу и сможете заработать на новое пальто или яркий пушистый шарф», — подытожил собеседник издания.

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