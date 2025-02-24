Российские военные нанесли удар по зданию с замкомандира бригады ВСУ

ВКС России уничтожили здание в ДНР, в котором находился замкомандира бригады ВСУ

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили здание в селе Комар Донецкой народной республики (ДНР), в котором находился замкомандира 117-й отдельной тяжелой механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Донбасский Партизан».

Отмечается, что украинские военные организовали в здании пункт управления и укрепленные огневые точки. По данным канала, удар был нанесен управляемой авиационной бомбой УМПБ Д-30СН. В момент происшествия внутри находились бойцы ВСУ, а также заместитель комбрига, осуществлявший координацию действий украинской армии в районе села.

«Детонация боекомплекта в подвалах ВОП вызвала разрушение несущих конструкций и последующий пожар. По данным источников, подразделение понесло значительные потери, однако точное количество ликвидированных военнослужащих уточняется», — говорится в сообщении. Авторы канала отметили, что в здании хранились боеприпасы, детонация которых после удара продолжалась около 30 минут.

Ранее Минобороны России заявляло о поражении мест проведения сборов руководящего состава ВСУ. Под ударом также оказались инфраструктура украинских военных аэродромов и склады горючего.