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09:39, 24 февраля 2025Бывший СССР

Российские военные нанесли удар по зданию с замкомандира бригады ВСУ

ВКС России уничтожили здание в ДНР, в котором находился замкомандира бригады ВСУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили здание в селе Комар Донецкой народной республики (ДНР), в котором находился замкомандира 117-й отдельной тяжелой механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Донбасский Партизан».

Отмечается, что украинские военные организовали в здании пункт управления и укрепленные огневые точки. По данным канала, удар был нанесен управляемой авиационной бомбой УМПБ Д-30СН. В момент происшествия внутри находились бойцы ВСУ, а также заместитель комбрига, осуществлявший координацию действий украинской армии в районе села.

«Детонация боекомплекта в подвалах ВОП вызвала разрушение несущих конструкций и последующий пожар. По данным источников, подразделение понесло значительные потери, однако точное количество ликвидированных военнослужащих уточняется», — говорится в сообщении. Авторы канала отметили, что в здании хранились боеприпасы, детонация которых после удара продолжалась около 30 минут.

Ранее Минобороны России заявляло о поражении мест проведения сборов руководящего состава ВСУ. Под ударом также оказались инфраструктура украинских военных аэродромов и склады горючего.

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