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17:30, 24 февраля 2025Ценности

Селена Гомес вышла в свет после похудения и вызвала споры в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Billy Bennight / AdMedia / Globallookpress.com

Американская певица и актриса Селена Гомес вышла в свет после похудения и вызвала споры в сети. Кадры приводит Daily Mail.

32-летняя звезда посетила премию Гильдии киноактеров США. Она предстала перед камерами в облегающем черном макси-платье бренда Celine. Наряд открывал плечи артистки и был оформлен разрезом до бедра. Также знаменитость надела босоножки на шпильках марки Jimmy Choo в тон наряду и выбрала в качестве акцентов красные лак и помаду.

Читатели издания высказались о снимках в комментариях. «Это "Оземпик"», «Надеюсь, она не станет глупо утверждать, что похудела с помощью новой программы упражнений или какой-то безумной модной диеты», «Бизнес компании "Оземпик", несомненно, процветает в сезон премий», «У нее волчанка, из-за которой ее вес постоянно колеблется. Селена уже говорила об этом раньше. Она выглядит великолепно и с лишним весом, и без него», «Без "Оземпика" так не похудеешь», «Может, инъекции, а может, и нет. Она сбрасывает вес с прошлой осени», — разошлись во мнениях юзеры.

Ранее в феврале 60-летний актер Рассел Кроу посетил церемонию вручения премии Австралийской академии кинематографа и телевидения после похудения и также вызвал споры в сети.

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