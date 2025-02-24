СК начал проверку после ЧП с лавиной за российским горнолыжным курортом

В Сочи Следственный комитет (СК) организовал проверку после исчезновения лыжника при сходе лавины за горнолыжным курортом «Роза Хутор». Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении СК России по Краснодарскому краю.
По данным следствия, ЧП произошло сегодня на южном склоне горы Аибги, за пределами оборудованных трасс курорта. Там сошла снежная лавина. В результате трое катавшихся в неположенном месте райдеров перестали выходить на связь.
Ранее сообщалось, что спасатели выехали на поиски пропавших туристов после схода лавины в горах Сочи. Там два человека застряли в опасной зоне и не могут самостоятельно выбраться. Еще один перестал выходить на связь.