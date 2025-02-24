Турист упал со скалы во время похода в Гималаях и не выжил

Daily Mail: 27-летний британец упал со скалы в Гималаях и не выжил

Молодой британский турист упал со скалы во время похода в Гималаях и не смог выжить. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, 27-летний Том Ховард совершал восхождение со своим другом Робертом Эмертоном. В воскресенье, 23 февраля, он упал со значительной высоты и получил серьезные травмы. Эмертону пришлось более двух часов идти пешком в ближайшую деревню Татхри, чтобы вызвать помощь.

Прибывшие на место спасатели обнаружили британца в критическом состоянии. Его эвакуировали на носилках. На спуск потребовалось больше суток из-за сложного рельефа местности. На помощь им было отправлено еще две группы. В результате Ховард попал к медикам в 17:00 вечера понедельника, однако врачи не смогли ему помочь.

Согласно результатам обследования, у британца были тяжелые травмы груди и живота.

Ранее спасатели выехали на поиски пропавших. Уточняется, что снежная масса сошла на южном склоне Аибги.