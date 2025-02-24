В Раде пожаловались на нехватку общения с администрацией Трампа

Депутат Рады Мережко пожаловался на недостаток общения Киева и Вашингтона

Между Киевом и Вашингтоном заметен недостаток прямой коммуникации. На нехватку общения с администрацией президента США Дональда Трампа пожаловался в беседе с The Financial Times депутат Верховной Рады Александр Мережко.

«Похоже, существует недостаток общения [между офисом президента Украины и администрацией Трампа]», — приводятся в публикации слова парламентария.

Издание также привело мнение анонимного украинского чиновника, согласно которому команды Зеленского и Трампа практически не контактируют напрямую.

Ранее стало известно, что Зеленский накричал на министра финансов США Скотта Бессента во время обсуждения сделки по недрам. В чем была причина перепалки, не уточняется.