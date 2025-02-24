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19:00, 24 февраля 2025Путешествия

В российском пассажирском самолете возникли проблемы с шасси после посадки

В прилетевшем из Петербурга в Волгоград самолете возникли проблемы с шасси
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

В самолете российской авиакомпании возникли проблемы с шасси после посадки. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла с прилетевшим из Санкт-Петербурга в Волгоград пассажирским лайнером 21 февраля. После приземления в аэропорту назначения и освобождения взлетно-посадочной полосы экипаж доложил об отказе управления передней стойкой шасси и невозможности дальнейшего руления.

В результате воздушное судно было отбуксировано на стоянку с помощью тягача.

Ранее у самолета российской авиакомпании во время полета отказал автопилот. Инцидент произошел на борту летевшего из Красноярска во Владивосток Boeing 737-800.

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