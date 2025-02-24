Видео с призывающим вернуть Константинополь Крымским митрополитом оказалось фейком

Сообщение о призыве митрополита Тихона вернуть Константинополь не подтвердилось

Распространившееся в ряде Telegram-каналов сообщение о том, что митрополит Симферопольский и Крымский Тихон заявил о территориальных претензиях к Турции, оказалось недостоверным.

Фейковое видео, в частности, опубликовал у себя на канале Александру Невзоров (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов, супруги Невзоровы признаны экстремистским объединением, их деятельность запрещена в России). На представленных кадрах Тихон якобы выражает надежду на то, что «Константинополь вернется в родную гавань». Он также заявил, что «сын сатаны» Владимир Зеленский плетет интриги в Турции, но Россия не даст ему праздновать победу.

Видео сгенерировано с использованием нейросетей — дипфейк сделан на основе архивной записи с обращением митрополита Тихона. При этом авторы ухудшили качество ролика, чтобы несоответствие артикуляции и звучащего текста было не так заметно. Тем не менее если приглядеться, можно рассмотреть, что губы якобы митрополита движутся неестественно.

В настоящем видео, которое публиковалось на странице Московского Сретенского монастыря год назад, Тихон говорит о 30-летнем юбилее возрожденного монастыря. В своем обращении он поздравил наместника и братию.

Сообщение о призыве российского митрополита вернуть Константинополь распространилось преимущественно в украинских Telegram-каналах и не получило освещения в российских СМИ.

Видео с якобы заявляющим о территориальных претензиях к Турции митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном оказалось фейком. За его основу был взят архивный ролик годичной давности, на котором Тихон говорит о годовщине Московского Сретенского монастыря.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».