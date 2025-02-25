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13:46, 25 февраля 2025Россия

Еще один регион России ограничит продажу алкоголя

В НАО с 1 марта ограничат продажу алкоголя
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Власти Ненецкого автономного округа (НАО) ограничат продажу алкоголя. Об этом сообщил глава региона Юрий Бездудный в Telegram.

С 1 марта в НАО вводится запрет на продажу спиртосодержащей продукции в «наливайках». Кроме того, в местах общественного питания, расположенных в жилых домах, продажу алкоголя можно будет осуществлять только один час в сутки — с 17:00 до 18:00. Учреждениям общепита рядом с многоквартирными домами разрешили продавать спиртное с 9:00 до 23:00.

Второй пакет ограничительных мер уже направлен в окружное собрание депутатов, продолжил Бездудный. Документ предусматривает запрет на продажу крепкого алкоголя в будние дни с 12:00 до 18:00.

Ранее в феврале стало известно о предстоящем ограничении продажи алкоголя в Подмосковье. Дополнительно с 1 сентября в Московской области вводятся ограничения по времени розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания с 23 до 8 часов в объектах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, за исключением ресторанов.

ЖЗЛ
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