Глава села с депутатом арестованы за похищение и расправу над россиянкой

Глава челябинского села и депутат с сыном арестованы за убийство женщины

В Челябинской области суд арестовал главу Рымникского сельского поселения Брединского района и местного депутата вместе с сыном за похищение местной жительницы и расправу над ней. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Все трое дали признательные показания.

Преступление было совершено вечером 23 февраля. По версии следствия, пьяные сельчане пришли на улицу Братьев Смирновых поселка Рымникский к дому 46-летней женщины, с которой у них ранее возник конфликт. Они похитили ее и жестоко расправились.

Задержанные — Дмитрий Рудский, Александр Брухаль и его сын Андрей. Жертва — Гульназ Валеева, бывшая одноклассница Рудского. Сестра женщины рассказала, что между ними был конфликт еще со школьных времен. Глава села неоднократно вламывался в дом Гульназ и угрожал.