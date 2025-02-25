В российском городе дом оставили без отопления в 14-градусный мороз

В Кисловодске многоквартирный дом оставили без отопления в 14-градусный мороз

В Кисловодске многоквартирный дом лишили отопления в мороз. О ситуации в Telegram-канале рассказал глава города Евгений Моисеев.

Коммунальная авария произошла в пятиэтажке по улице Героев Медиков. В одной из квартир вырвало воздухоотводчик радиатора, в результате чего залило нескольких жильцов. Авария произошла вечером, и управляющая компания пренебрегла срочным ремонтом. Вместо этого рабочие слили теплоноситель из стояков и приостановили подачу ресурса во всем доме. К ремонту сотрудники обслуживающей организации приступили только утром. При этом ночью столбики термометров в городе держались на отметке в минус 14 градусов.

Это не первая претензия к УК: жильцы вспоминают, как недавно из-за разгерметизации труб кипяток сутки тек со стояка. В организации на жалобы не реагировали и приняли заявку в работу лишь на следующий день после аварии. Надзорные органы также проигнорировали возмущения собственников.

«Полагаю, что такое бездействие и непринятие быстрых мер недопустимо», — заявил мэр. Градоначальник намерен по факту случившегося обратиться в прокуратуру и Министерство ЖКХ. Последствия аварии обещают устранить в течение дня.

Ранее без тепла почти на неделю оставили жилой дом в Иркутске. В одной из местных квартир из-за морозов лопнула батарея, из-за чего кипятком залило помещения вплоть до первого этажа. Несмотря на очевидный ущерб в УК отказываются подтверждать причину затопления и составлять соответствующий акт. Такое промедление не позволяло восстановить подачу ресурса в течение пяти дней.