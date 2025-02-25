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10:25, 25 февраля 2025Бывший СССР

Науседа анонсировал передачу нового оружия Украине и санкции против России

Науседа: Литва передаст Украине новые шведские ПЗРК RBS-70
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: SOPA Images / Globallookpress.com

Литва передаст Украине новые переносные зенитные ракетные комплексы RBS-70, произведенные в Швеции. Об этом сообщил президент прибалтийской республики Гитанас Науседа во время визита в Киев, его слова передает Delfi.

«У Литвы есть хорошие новости для Украины: мы скоро доставим системы ПВО малой дальности RBS-70», — заявил глава Литвы. RBS-70 могут поражать воздушные цели, летящие со скоростью до 2500 километров в час и на высоте до 5 тысяч метров.

По словам Науседы, на встрече лидеров Европейского союза в Киеве он увидел «сплоченность» и «желание помочь Украине». Президент Литвы добавил, что лидеры европейских стран договорились продолжать политику санкций против России.

Ранее Литва начала демонтаж линий электропередачи на границе с Калининградской областью. Компания Litgrid приступила к сносу опор на границе вблизи российского города Советска 24 февраля.

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