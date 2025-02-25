Основатель ЧВК Blackwater Принс: Боеспособность Российской армии резко возросла

Боеспособность Российской армии резко возросла. Об этом заявил основатель крупнейшей американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрик Принс в интервью YouTube-каналу Hillsdale College.

По словам Принса, шанс, что Украина вернет завоеванные территории, стремится в нулю. Он отметил, что Киеву следовало заключить мирную сделку еще 1,5 года назад, поскольку сейчас они ведут войну на истощение.

«У России гораздо больше людей и гораздо больше боеприпасов. Оборонная промышленность Западной Европы и США сталкивается с проблемами отставания в развитии и высокой стоимостью производства, что ограничивает ее эффективность. Я думаю, это должно стать тревожным сигналом для Америки», — сказал он.

Он заключил, что сейчас Российская армия значительно лучше и опаснее, чем в начале войны.

Ранее британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнутся с серьезными проблемами в обеспечении связи, если США отключит их от спутниковой связи Starlink. Он подчеркнул, что, если это действительно произойдет, это будет сокрушительным ударом по украинским военным.