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20:04, 25 февраля 2025Путешествия

Плававшую с маской в Таиланде туристку вытащили из воды без признаков жизни

Плававшую с маской туристку вытащили из воды без признаков жизни на Пхукете
Алина Черненко

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Туристку из Китая, которая решила заняться подводным плаванием в Таиланде, вытащили из воды без признаков жизни. Подробностями истории поделилось местное издание Dimsum Daily.

6 февраля госпожа Чжун в составе туристической группы отправилась на остров Эгг-Айленд недалеко от популярного курорта Пхукет, где для отдыхающих организовывали различные водные развлечения, в том числе сноркелинг и катание на гидроциклах.

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Чжун пошла плавать с маской и трубкой, но через несколько минут двое французских туристов, которые были в одной группе с китаянкой, обнаружили, что она не двигается. Европейцы вызвали спасателей, они провели женщине сердечно-легочную реанимацию, а затем доставили ее на лодке в больницу Пхукета.

Французы также сообщили, что слышали звук глухого удара, что указывает на возможное столкновение Чжун с гидроциклом. Однако присутствовавший на месте таец заявил, что звук раздался, когда он прыгнул в воду, чтобы спасти туристку.

13 февраля китаянку перевезли в государственную больницу. Там после компьютерной томографии врачи выяснили, что ее мозг перестал функционировать. Семья Чжун прилетела в Таиланд, чтобы пообщаться со свидетелями и получить более четкое представление об обстоятельствах, связанных с трагедией.

В декабре 2024 года на этом же тайском курорте российский турист поехал кататься на гидроцикле, упал с него в воду и пропал. Спустя сутки рыбаки наткнулись на тело россиянина, застрявшее среди камней в воде.

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