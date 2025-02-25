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15:07, 25 февраля 2025Мир

Политику Трампа по Украине объяснили

Axios: Политику Трампа по Украине определили два события
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Политику президента США Дональда Трампа в отношении Украины определили два события, произошедшие в 2008 и 2014 годах. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на советников американского лидера.

Отмечается, что Запад, по мнению Трампа, настраивал против себя президента России Владимира Путина в годы, предшествующие началу специальной военной операции (СВО). Источники указали две даты, сформировавшие взгляды политика.

Так, 3 апреля 2008 года, НАТО выступило с заявлением о возможности присоединения Украины к альянсу. Это обеспокоило российские власти, которые видели «в бывшей советской республике "ближнего зарубежья" скорее продолжение России» и не желали, чтобы она стала частью военного альянса, «сформированного в противовес Советскому Союзу».

Еще одно событие произошло в начале февраля 2014 года. Оно показало глубину вмешательства США в дела Украины. Тогда в сети была обнародована запись телефонного разговора двух человек, которых авторы ролика в YouTube идентифицировали как помощника госсекретаря США Викторию Нуланд и посла США на Украине Джефри Пайетта. Беседа была посвящена кризису на Украине. В ходе нее Нуланд, в частности, заявила, что одному из лидеров украинской оппозиции, руководившем партией УДАР, Виталию Кличко не следует идти в правительство. По ее мнению, на государственную должность лучше подходил глава фракции «Батькивщины» Арсений Яценюк.

«Когда [Трамп] говорит о том, кто начал войну на Украине, он имел в виду именно это», — приводит Axios слова старшего советника американского президента.

Издание также напомнило, что Украина оказалась в центре первого импичмента Трампа в 2019 году и сыграла ключевую роль в расследовании связей между Россией и предвыборной кампанией Трампа, которое началось в 2016 году.

Ранее Трамп на пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном раскрыл свой приоритет на Украине. По его словам, цель Вашингтона — как можно скорее добиться прекращения огня и, в конечном итоге, постоянного мира.

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