Путин раскрыл туристам место для обязательного посещения в Москве

Путин заявил, что в первую очередь туристам в Москве стоит посетить Кремль

Президент России Владимир Путин заявил, что в первую очередь туристам в Москве стоит посетить Кремль, а потом остальные достопримечательности, в том числе парк развлечений «Остров мечты». Место для обязательного посещения в столице глава государства раскрыл на встрече с председателем правления парка развлечений Амираном Муцоевым, передает ТАСС.

Предприниматель отметил, что времяпрепровождение иностранных гостей в России увеличилось в два раза. «Если раньше туристы приезжали на три дня, в основном бизнес-туризм, сегодня это семейные туристы», — добавил он.

По словам бизнесмена, они живут в Москве шесть дней и в один из дней планируют побывать в «Острове мечты», а дальше уже строить остальные планы — «Кремль и так далее».

«Сначала — Кремль, а потом "Остров мечты», — поправил его российский лидер.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал, что туристы стали на 10 процентов чаще путешествовать по России. Министр уточнил, что число иностранных туристов и вовсе выросло за год на 35 процентов. Такие данные он назвал результатом внедрения электронных виз и группового безвизового режима.

