Раскрыта дальнейшая судьба демонтированной линии электропередач между Россией и Литвой

Litgrid: Оборудование с линии электропередач между РФ и Литвой передадут Украине

В Литве начали демонтаж опор линии электропередач 330 киловольт, соединяющий ее с Россией. Дальнейшую судьбу оборудования со ссылкой на представителей системного оператора европейской страны Litgrid раскрыл «Коммерсантъ».

Участок между Круонисской ГАЭС и Советском в Калининградской области станет первым, который разберут после синхронизации энергосистем стран Балтии с континентальной Европой. По словам министра энергетики Литвы Жигимантаса Вайчюнаса, оборудование в хорошем состоянии — его намерены передать Украине. Также он заявил о важности защиты инфраструктуры из-за гибридных угроз и нарушений межгосударственной инфраструктуры.

Полный демонтаж всех линий с Калининградской областью планируется завершить к концу третьего квартала 2026 года, а работы по демонтажу линий с Белоруссией — к концу 2026-го. Через полтора года после того, как демонтаж линии электропередач закончится, будут высвобождены более 900 гектаров земли. Этот участок ранее находился в зонах защиты ЛЭП, пояснил глава Litgrid Рокас Масюлис.

После выхода стран Прибалтики (Эстония, Латвия и Литва) из единой системы — Электрического кольца Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (ЭК БРЭЛЛ).подключились к европейской системе электроэнергии.

От импорта российской электроэнергии страны Балтии отказались еще в мае 2022 года. В регионе объясняли решение стремлением к энергетической независимости от России.

Перед отключением Эстонии от БРЭЛЛ жители постсоветской страны в несколько десятков раз нарастили закупки генераторов. По данным оператора национальных электросетей страны Elering, теперь Эстония будет тратить около 60 миллионов евро ежегодно на поддержание стабильной частоты. При худшем сценарии после отключения от российской энергосистемы их ждет 72-часовое отсутствие электричества.