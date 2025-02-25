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10:59, 25 февраля 2025Интернет и СМИ

Дочери осужденной за жестокое обращение блогерши пожаловались на испорченное детство

Дочери осужденной блогерши Руби Фрэнки пожаловались на испорченное детство
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @rubyfranke

Дочери известной американской YouTube-блогерши Руби Фрэнки, осужденной за жестокое обращение с детьми, пожаловались на испорченное детство. Об этом сообщает журнал People.

По словам одной из дочерей Фрэнки, она не чувствовала себя счастливой, когда снималась в роликах матери. «Канал на YouTubе разрушил мое детство. Вы думаете, что я зарабатывала на этом деньги? Да, но на самом деле я их не получала, потому что мать их забирала. (...) Я чувствую, что меня использовали ради денег», — высказалась она.

Другая дочь блогерши призналась, что испытывала такие же чувства. «В детстве вы не понимаете, чему на самом деле подвергаетесь. (...) Вы продаете свое детство», — заявила она, говоря об участии в видео для YouTubе-канала матери.

В феврале 2024 года сообщалось, что суд в США приговорил Фрэнки к четырем тюремным срокам за жестокое обращение с детьми. Как выяснилось, блогерша создала для дочерей и сыновей условия, которые не были пригодны для жизни. В частности, она регулярно отказывала им в еде и запрещала общаться с другими людьми.

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