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11:08, 25 февраля 2025Мир

Шойгу встретился с президентом Индонезии

Шойгу и президент Индонезии Субианто обсудили перспективы сотрудничества стран
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Никольский

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу и президент Индонезии Прабово Субианто обсудили перспективы сотрудничества двух стран. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча политиков состоялась в рамках визита Шойгу в Джакарту. Темами обсуждений стали отношения России и Индонезии, а также перспективы двустороннего сотрудничества. Секретарь Совбеза и индонезийский лидер договорились поддерживать развитие отношений Москвы и Джакарты, а в конце встречи обменялись подарками.

«Я хотел бы поздравить вас с праздником: в этом году нашим отношениям исполнилось 75 лет», — отметил Шойгу в ходе переговоров.

24 февраля Шойгу прибыл в Индонезию во главе российской делегации.

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