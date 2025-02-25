Шойгу встретился с президентом Индонезии

Шойгу и президент Индонезии Субианто обсудили перспективы сотрудничества стран

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу и президент Индонезии Прабово Субианто обсудили перспективы сотрудничества двух стран. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча политиков состоялась в рамках визита Шойгу в Джакарту. Темами обсуждений стали отношения России и Индонезии, а также перспективы двустороннего сотрудничества. Секретарь Совбеза и индонезийский лидер договорились поддерживать развитие отношений Москвы и Джакарты, а в конце встречи обменялись подарками.

«Я хотел бы поздравить вас с праздником: в этом году нашим отношениям исполнилось 75 лет», — отметил Шойгу в ходе переговоров.

24 февраля Шойгу прибыл в Индонезию во главе российской делегации.

