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20:48, 25 февраля 2025Силовые структуры

Сотрудников театра кукол ЛНР осудят за растрату миллионов бюджетных средств

В ЛНР пройдет суд над директором и бухгалтером театра кукол за растраты
Варвара Митина (редактор)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Луганской народной республике прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора и главного бухгалтера театра кукол за растрату миллионов бюджетных средств. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Сотрудники проходят обвиняемыми по статьям 159 УК РФ («Мошенничество») и 160 УК РФ («Присвоение и растрата»). Их дело направлено в Ленинский районный суд Луганска для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в 2015 году обвиняемые фиктивно устроили в театр родственника и знакомого, которые фактически на протяжении почти девяти лет не работали. За это время фигуранты получили их зарплату и распоряжались деньгами по собственному усмотрению. Ущерб бюджету превысил четыре миллиона рублей.

Правоохранители также выяснили, что в 2023 году директор учреждения дважды незаконно выписывал себе премии.

Ранее Центральный районный суд Калининграда арестовал бывшего замминистра здравоохранения Калининградской области, обвиняемую в хищении 2,8 миллиона рублей с использованием незаконной схемы «мертвых душ».

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