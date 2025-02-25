Стали известны подробности о пропавших в горах Сочи после схода лавины россиянах

Спасатели нашли пропавших после схода лавины в Сочи сноубордистов

Спасатели нашли двоих сноубордистов, пропавших в горах Сочи после схода лавины. Подробности по ситуации приводятся в Telegram-канале Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Отмечается, что фрирайдеров вывели в безопасное место и передали врачам горнолыжного курорта «Роза Хутор».

Поиск туристов осложняли погодные условия и высокая лавинная опасность. Специалистам спасательных служб пришлось идти к мужчинам пешком, поскольку они находились достаточно далеко от оборудованных трасс курорта.

Ранее сообщалось, что лавина сошла на южном склоне Аибги в Сочи. Два человека застряли в опасной зоне и не могли самостоятельно выбраться. Еще один перестал выходить на связь.