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10:19, 25 февраля 2025Путешествия

Стали известны подробности о пропавших в горах Сочи после схода лавины россиянах

Спасатели нашли пропавших после схода лавины в Сочи сноубордистов
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Кадр: Telegram-канал «ЮРПСО МЧС России»

Спасатели нашли двоих сноубордистов, пропавших в горах Сочи после схода лавины. Подробности по ситуации приводятся в Telegram-канале Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Отмечается, что фрирайдеров вывели в безопасное место и передали врачам горнолыжного курорта «Роза Хутор».

Поиск туристов осложняли погодные условия и высокая лавинная опасность. Специалистам спасательных служб пришлось идти к мужчинам пешком, поскольку они находились достаточно далеко от оборудованных трасс курорта.

Ранее сообщалось, что лавина сошла на южном склоне Аибги в Сочи. Два человека застряли в опасной зоне и не могли самостоятельно выбраться. Еще один перестал выходить на связь.

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