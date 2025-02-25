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23:35, 25 февраля 2025Россия

Таксист поссорился с клиентом из-за стремянки и выстрелил ему в лицо

В Новосибирске таксист отказался везти клиента со стремянкой и выстрелил в него
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Новосибирске таксист поссорился с клиентом из-за складной стремянки и выстрелил ему в лицо. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

Инцидент произошел в понедельник, 24 февраля. Водитель отказался везти мужчину, после чего между ними завязалась словесная перепалка. В ходе конфликта таксист достал предмет, напоминающий газовый пистолет, выстрелил в собеседника и уехал.

Мужчина получил телесные повреждения. Он прокомментировал случившееся, отметив, что никто из очевидцев не попытался вмешаться и помочь ему. Пострадавший подал заявление в МВД, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Санкт-Петербурге таксист вытолкнул пенсионерку из автомобиля и избил из-за просьбы отодвинуть сиденье. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

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