Тренировавший российских звезд инструктор по лыжам попал под лавину в Сочи и не выжил

Shot: 28-летний инструктор по горным лыжам попал под лавину в Сочи и не выжил

Инструктор по горным лыжам попал под лавину в Сочи и не выжил. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Отмечается, что 28-летний россиянин Иван Х. длительное время работал инструктором в Москве. В последние пять лет он обучал особенностям горнолыжного спорта туристов в Сочи.

Среди подопечных мужчины были такие российские звезды, как Митя Фомин, Оксана Самойлова и другие.

«У него также имеется удостоверение инструктора по горным лыжам, которое действует до 2027 года, — говорится в сообщении. — Аттестацию он проходил в декабре 2023 года».

Лавина сошла на южном склоне Аибги в Сочи 24 февраля. После этого два человека застряли в опасной зоне, еще один перестал выходить на связь.