В Минобороны сообщили о новой атаке ВСУ на Курскую область

Минобороны: Над Курской областью сбили украинский беспилотник

Над Курской областью сбили украинский беспилотник. О новой атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российский приграничный регион сообщили в Минобороны.

По данным оборонного ведомства, атака была совершена во вторник, 25 февраля, около 18:10 по московскому времени с помощью беспилотного летательного аппарата.

В министерстве пояснили, что российские дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский дрон.

О пострадавших или разрушениях в военном ведомстве не представили данных.

Ранее 25 февраля сообщалось об атаке беспилотника ВСУ на Белгородскую область. Его сбили около 12:15 по московскому времени.