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13:18, 25 февраля 2025Экономика

В Москве взлетели цены на один вид жилья

STONE: Новостройки у транспортных узлов Москвы подорожали на 32 % за три года
Мария Черкасова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках рядом с транспортно-пересадочными узлами (ТПУ) Москвы за три года выросла на 32 процента и в настоящее время составляет 542 тысячи рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор коммерческого управления STONE Кристина Недря.

В массовом сегменте показатель увеличился на 30 процентов, с 258 до 335 тысяч рублей. В новостройках бизнес-класса средняя цена «квадрата» за этот период выросла на 27 процентов — с 452 до 574 тысяч рублей. При этом разброс в этом сегменте довольно велик — цены выросли от 12 до 48 процентов.

В премиальном сегменте зафиксирован самый существенный рост цен — с 542 до 838 тысяч рублей, то есть на 54 процента. Разброс здесь составил от 23 до 100 процентов.

Дома, находящиеся рядом с пересадочными точками, являются выгодными с точки зрения инвестиции в жилье. Среди перспективных локаций можно выделить район будущего ТПУ «Серп и Молот», а также районы станций «Электрозаводская», «Дмитровская», «Минская» и других, указала эксперт.

Транспортные узлы Москвы объединяют метро, железные дороги, Московское центральное кольцо (МЦК), Московский центральный диаметр (МЦД), а также автобусы и такси, обеспечивая удобные пересадки. Ключевыми точками здесь также являются вокзалы — от них удобно добираться в аэропорты.

Ранее стало известно, что по итогам 2024 года продажи элитных новостроек в Москве выросли в 1,5 раза по сравнению с результатом предыдущего года. Этот сегмент считается наиболее устойчивым, так как не зависит от ипотечных ставок.

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