В США рассказали о злости спонсоров Демпартии

Спонсоры Демократической партии США продолжают злиться из-за результата президентских выборов 2024 года, победу на которых одержал республиканец Дональд Трамп. Об этом пишет The Hill со ссылкой на источники.
«Я буду здесь откровенен: Демократическая партия ужасна, черт возьми. Все просто и ясно», — рассказал неназванный крупный спонсор Демпартии.
Другой собеседник, спонсировавший демократов, отметил, что партия «так и не усвоила урок 2016 года» и на последних выборах действовала в соответствии со старой неэффективной стратегией. По словам спонсора, Демпартия запрашивает финансирование, однако он сомневается в целесообразности выделения средств, так как у нее отсутствуют политический посыл, организованность и видение будущего.
6 февраля стало известно, что разгневанные избиратели атаковали звонками Демпартию США и потребовали активнее противостоять политике избранного президента Дональда Трампа.