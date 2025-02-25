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16:56, 25 февраля 2025Мир

В США рассказали о злости спонсоров Демпартии

The Hill: Спонсоры Демпартии США продолжают злиться из-за результата выборов
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kyle Mazza / UNF News / CNP / Globallookpress.com

Спонсоры Демократической партии США продолжают злиться из-за результата президентских выборов 2024 года, победу на которых одержал республиканец Дональд Трамп. Об этом пишет The Hill со ссылкой на источники.

«Я буду здесь откровенен: Демократическая партия ужасна, черт возьми. Все просто и ясно», — рассказал неназванный крупный спонсор Демпартии.

Другой собеседник, спонсировавший демократов, отметил, что партия «так и не усвоила урок 2016 года» и на последних выборах действовала в соответствии со старой неэффективной стратегией. По словам спонсора, Демпартия запрашивает финансирование, однако он сомневается в целесообразности выделения средств, так как у нее отсутствуют политический посыл, организованность и видение будущего.

6 февраля стало известно, что разгневанные избиратели атаковали звонками Демпартию США и потребовали активнее противостоять политике избранного президента Дональда Трампа.

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