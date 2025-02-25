Жена Роберта Паттинсона снялась без штанов

Американская актриса и певица Сьюки Уотерхаус снялась без штанов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 4,3 миллиона подписчиков.

33-летняя жена британского актера Роберта Паттинсона позировала на фото, стоя на полу на коленях. Она надела черный наряд, который включал в себя кожаный жилет с бахромой, трусы с бусинами и прозрачные колготки.

Кроме того, артистка дополнила образ кроссовками в тон на плоской подошве и белыми носками. Также она распустила волосы и нанесла макияж в коричневой цветовой гамме.

Ранее в феврале Сьюки Уотерхаус появилась в откровенном наряде на показе люксового бренда Michael Kors.