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04:17, 25 февраля 2025Ценности

Жена Роберта Паттинсона снялась без штанов

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @sukiwaterhouse

Американская актриса и певица Сьюки Уотерхаус снялась без штанов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 4,3 миллиона подписчиков.

33-летняя жена британского актера Роберта Паттинсона позировала на фото, стоя на полу на коленях. Она надела черный наряд, который включал в себя кожаный жилет с бахромой, трусы с бусинами и прозрачные колготки.

Кроме того, артистка дополнила образ кроссовками в тон на плоской подошве и белыми носками. Также она распустила волосы и нанесла макияж в коричневой цветовой гамме.

Ранее в феврале Сьюки Уотерхаус появилась в откровенном наряде на показе люксового бренда Michael Kors.

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