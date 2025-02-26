Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:26, 26 февраля 2025Бывший СССР

Дроны ВСУ повредили объекты энергетики в Запорожской области

Балицкий: В Запорожской области повреждены объекты энергетики из-за дронов ВСУ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Васильевском и Пологовском округах Запорожской области повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам ночью беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по трансформатору на электроподстанции в селе Басань Пологовского округа. В результате были обесточены села Басань, Тарасовка, Ульяновка и Шевченко. Губернатор добавил, что ремонтные работы уже проведены и электроснабжение восстановлено. Балицкий заключил, что информации о пострадавших нет.

Он добавил, что утром ВСУ попытались атаковать беспилотниками Васильевскую районную электросеть, один дрон был сбит и сдетонировал в воздушном пространстве. Балицкий также сообщил, что украинские войска атаковали из артиллерии город Пологи и попали по жилому многоквартирному дому, в котором пострадали две квартиры. Он добавил, что пострадавших нет.

Ранее российские войска выбили ВСУ из села Скудное на границе ДНР и Запорожской области. «Наши войска выбили ВСУ из населенного пункта Скудное и начали зачистку», — сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России произошла одна из самых массированных атак ВСУ с начала года. Какие регионы попали под удар?

      Рита Ора похвасталась фигурой в бикини в сауне

      Режиссер Кустурица захотел получить гражданство России

      Младшему брату российского бойца ММА отказали в отмене приговора за уличную драку

      В Горном Алтае прошли инклюзивные семейные соревнования

      Пенсионер попытался спасти курицу и застрял между стенами домов

      Арендаторы отвернулись от одного вида жилья в Москве

      Кинокритик Барабаш признала вину в распространении фейков

      В российском аэропорту произошла массовая задержка рейсов

      Московские врачи спасли женщину от частых обмороков из-за стресса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше