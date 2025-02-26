Балицкий: В Запорожской области повреждены объекты энергетики из-за дронов ВСУ

В Васильевском и Пологовском округах Запорожской области повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам ночью беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по трансформатору на электроподстанции в селе Басань Пологовского округа. В результате были обесточены села Басань, Тарасовка, Ульяновка и Шевченко. Губернатор добавил, что ремонтные работы уже проведены и электроснабжение восстановлено. Балицкий заключил, что информации о пострадавших нет.

Он добавил, что утром ВСУ попытались атаковать беспилотниками Васильевскую районную электросеть, один дрон был сбит и сдетонировал в воздушном пространстве. Балицкий также сообщил, что украинские войска атаковали из артиллерии город Пологи и попали по жилому многоквартирному дому, в котором пострадали две квартиры. Он добавил, что пострадавших нет.

Ранее российские войска выбили ВСУ из села Скудное на границе ДНР и Запорожской области. «Наши войска выбили ВСУ из населенного пункта Скудное и начали зачистку», — сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.