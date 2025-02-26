Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:07, 26 февраля 2025Россия

Кадыров прокомментировал введение новых санкций против его матери

Кадыров заявил, что санкции против его матери ввели из-за деятельности ее фонда
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Артем Геодакян / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал введение новых санкций против его матери Аймани Кадыровой — президента Регионального общественного фонда (РОФ) имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

«Ярким введением является введение новых мер в отношении моей дорогой МАМЫ», — написал политик.

По словам Кадырова, фонд активно занимается благотворительностью, в том числе и в Африке. Это, как уточнил глава Чечни, «вызывает раздражение у недоброжелателей, стремящихся очернить его репутацию».

Евросоюз включил мать Кадырова в санкционный список 24 июня. В пояснении указано, что Аймани Кадырова попала под санкции в связи «с осуществлением программы» перевоспитания украинских детей и за помощь семьям чеченских бойцов, которые принимают участие в спецоперации.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Зачем говорить в пустоту?» Захарова назвала безумным выступление главы МИД Канады на саммите G20

      В Раде заявили о подписании ресурсного соглашения с США под угрозой санкций

      Кадыров прокомментировал введение новых санкций против его матери

      Посол Украины заявил об исчерпанных возможностях для мобилизации

      Раскрыты попытки Вашингтона исключить из сделки с Украиной определенные фразы

      Большунов рассказал о влиянии отстранения от международных турниров

      Трамп высказался о снятии антироссийских санкций

      Группу украинцев поймали на границе с Венгрией

      Зеленский подтвердил встречу с Трампом

      Зеленский уволил с должности командующего объединенными силами ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше