Кадыров прокомментировал введение новых санкций против его матери

Кадыров заявил, что санкции против его матери ввели из-за деятельности ее фонда

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал введение новых санкций против его матери Аймани Кадыровой — президента Регионального общественного фонда (РОФ) имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

«Ярким введением является введение новых мер в отношении моей дорогой МАМЫ», — написал политик.

По словам Кадырова, фонд активно занимается благотворительностью, в том числе и в Африке. Это, как уточнил глава Чечни, «вызывает раздражение у недоброжелателей, стремящихся очернить его репутацию».

Евросоюз включил мать Кадырова в санкционный список 24 июня. В пояснении указано, что Аймани Кадырова попала под санкции в связи «с осуществлением программы» перевоспитания украинских детей и за помощь семьям чеченских бойцов, которые принимают участие в спецоперации.