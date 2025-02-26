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09:51, 26 февраля 2025Экономика

Улучшение демографии в России связали с новыми льготами

ОП предложила выдавать льготы на жилье и автомобили для повышения рождаемости
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В России основной резерв для повышения рождаемости имеется среди родителей в возрасте 30-40 лет, у которых уже есть дети, однако чтобы этот потенциал реализовался, нужно расширить меры поддержки. Такой вывод содержится в совместном докладе Общественной палаты (ОП) и Росстата «Семья и дети в России», пишет РБК.

В качестве таких стимулов предлагаются новые льготы для многодетных семей, например, помощь в приобретении жилья, причем не только в ипотечной форме, и автомобиля. Также авторы доклада предлагают значительно увеличить выплаты и пособия многодетным семьям.

В документе говорится, что в последние годы государство сосредоточилось на стимулировании к рождению первенцев. Однако суммарный коэффициент рождения первых и вторых детей стабильно снижается, а третьих и последующих — растет. Таким образом, эффективнее было бы вкладывать средства в тех, у кого уже есть два и более ребёнка.

При этом эксперты предупреждают, что проявлять инициативу властям нужно уже сейчас, потому что численность женщин репродуктивного возраста старше 30 лет находится на историческом максимуме. В ближайшие пять лет она будет резко снижаться, и если не поспешить с поддержкой, то реализовать этот потенциал не получится.

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